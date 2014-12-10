Ярема: за організацію поїздки до Києва "тітушок" ГПУ оголосила підозру Удоду

Про це він сказав на спільному засіданні антикорупційного та правоохоронного комітетів ВР у Києві в середу, передає Українська правда.

Як приклад він навів оголошення підозри голові Дніпропетровської облради Євгену Удоду.

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"У місті Дніпропетровську прокуратура провела обшук в одному з кабінетів обласної ради і оголосила підозру пану Удоду голові ради за організацію поїздки до Києва "тітушок"", - сказав Ярема.

"В одному з кабінетів знайшли биту з цвяхами. Це було доказом того, що вони збиралися в тому кабінеті і потім висувалися на Київ для проведення відповідних протиправних дій", - додав генпрокурор.