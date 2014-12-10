Ярема: за організацію поїздки до Києва "тітушок" ГПУ оголосила підозру Удоду
23:56, 10 грудня 2014Світ
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Генпрокурор Віталій Ярема заперечує, що Генпрокуратура не пред'явила жодного звинувачення організаторам протиправних дій так званих "тітушок".
Ярема: за організацію поїздки до Києва "тітушок" ГПУ оголосила підозру Удоду / Фото: УНИАН
Про це він сказав на спільному засіданні антикорупційного та правоохоронного комітетів ВР у Києві в середу, передає Українська правда.
Як приклад він навів оголошення підозри голові Дніпропетровської облради Євгену Удоду.
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"У місті Дніпропетровську прокуратура провела обшук в одному з кабінетів обласної ради і оголосила підозру пану Удоду голові ради за організацію поїздки до Києва "тітушок"", - сказав Ярема.
"В одному з кабінетів знайшли биту з цвяхами. Це було доказом того, що вони збиралися в тому кабінеті і потім висувалися на Київ для проведення відповідних протиправних дій", - додав генпрокурор.
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