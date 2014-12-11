У Франції на медцентр впав військовий літак, одна людина загинула
12:48, 11 грудня 2014Світ
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Літак військово-повітряних сил Франції впав на медичний центр для інвалідів поблизу міста Тур.
Міноборони Франції повідомляє про шістьох поранених / Franceblue
Як повідомляє Новое Время з посиланням на Le Figaro, в результаті аварії загинув один чоловік, поранення отримали як мінімум п'ять.
Очевидці трагедії розповідають, що літак впав на медцентр, що знаходиться в передмісті, так як пілот намагався уникнути падіння на житлові квартали міста.
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У той же час, Міноборони Франції повідомляє про шість поранених.
У медичному центрі, на який впав літак, можуть проживати 88 осіб з обмеженими можливостями.
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