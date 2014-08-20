Обама виступив з заявою після страти ісламістами американського журналіста

Виступаючи в середу у зв'язку з жорстоким вбивством ісламістами американського журналіста Джеймса Фоулі, президент США пообіцяв, що Америка дасть рішучу відсіч угрупованню "Ісламська держава", передає російська служба Радіо Свобода.

"Цю ракову пухлину потрібно видалити, щоб хвороба не поширювалася", - сказав Обама і заявив, що всі американці оплакують загибель Джеймса Фоулі.

Читайте такожСША почали другий авіаобстріл бойовиків в ІракуРаніше в середу американські спецслужби підтвердили справжність відеозапису, на якому бойовики "Ісламської держави" відрізають голову журналісту.

Джеймс Фоулі працював позаштатним кореспондентом агентства Франс-прес і бостонського онлайн-видання GlobalPost, був викрадений у Сирії в листопаді 2012 року.