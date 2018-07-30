Washington Post: Газ США може ослабити хватку Путіна на горлі Європи

На думку сенатора-республіканця, Росія веде «енергетичне вторгнення» в Європу, яке можна зупинити новими санкціями і поставками американських енергоносіїв.

Останні події дуже чітко підкреслили, що президент Росії Володимир Путін – не друг Америки. Він вправний і дуже хитрий ворог.

Своїми діями Путін довів, що він на все дивиться як на потенційний інструмент здобути політичну, економічну і військову перевагу. І один з його найпотужніших важелів – це російські енергоресурси. І він використав європейську залежність від цих ресурсів для зміцнення своїх позицій. Деякі європейські лідери виявилися надто готовими проковтнути російську наживку.

Про це на сторінках Washington Post пише сенатор від штату Вайомінг республіканець Джон Баррассо, який також входить у Комітет з закордонних справ.

На думку американського сенатора, саме на це президент Дональд Трамп вказав на саміті НАТО цього місяця. Республіканець визнає, що американський лідер спричинив переполох, вдавшись до дуже недипломатичної мови у кімнаті, наповненій дипломатами. Але він вказав на те, що всі оточуючі і без того добре знали: залежність Європи від російського газу підриває її безпеку. Трамп також продемонстрував під час переговорів з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, що США можуть і повинні вирішити цю проблему. Постачаючи свій природний газ Європі, США можуть ослабити економічну хватку Путіна на горлі континенту.

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Європа швидко нарощує свою потребу в природному газі. Лише в Німеччині споживання ресурсу збільшилося на 22% за період з 2014 до 2017 року. А Росія вже стала головним постачальником Європи, забезпечуючи близько 40% газу, який імпортують країни Євросоюзу. Німеччина ж отримує понад 50% спожитого нею ресурсу від Росії. А деякі країни ЄС, на думку республіканця, і взагалі на 100% залежні від Москви.

Американський сенатор зауважує, що Росія намагається отримати вигоду від європейських потреб, будуючи новий газопровід у Німеччину через Балтійське море. «Північний потік-2» зробить Європу ще більш уразливою до примусу і контролю з боку Кремля. Допустити, щоб це сталося, не можна.

«Коли агресивна, опортуністична країна, така як Росія, контролює таку велику частку ринку в цих країнах, у її руках опиняється монополістська влада. Ми бачили, як Путін використав природний газ, щоб погрожувати і шантажувати інші країни. Росія відключила поставки Україні в 2006, 2009 і 2014 роках. Вона вторглася в Україну і анексувала Крим частково для того, щоб відрізати доступ до енергоносіїв у цих регіонах», - наголошує сенатор.

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Він відзначає, що деякі країни розуміють російську енергетичну загрозу. Приміром, Польща критикує «Північний потік-2» і планує відмовитися від споживання російського газу з 2022 року. Україна і країни Балтії теж виступають проти побудови нового газопроводу. Вони мають дуже живі спогади про те, на що схожа агресія Росії. Вони бачили, як путінське енергетичне домінування було використане в якості зброї проти них.

Минулого року Конгрес уповноважив президента США обкладати санкціями російські газопроводи.

«Ми дали чітко зрозуміти, що хочемо відкинути енергетичне вторгнення в Європу. Тепер Конгрес повинен зробити наступний крок і ухвалити санкції проби будь-якої особи чи бізнеса, який буде допомагати Росії будувати «Північний потік-2». Компаніям, які будуть допомагати фінансувати проект, потрібно буде обирати між Росією і доступом до американської фінансової системи», - пропонує республіканець.

На його думку, такі санкції не просто вдарять по Росії, а й вплинуть на інші країни. Особливо це стосується Німеччини, у якої є міцні економічні зв’язки з Москвою. Санкції США і ЄС після анексії Криму нашкодили деяким німецьким фірмам, які особливо активно вели бізнес з Росією.

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«Збільшивши експорт американського газу, США можуть допомогти союзникам по НАТО уникнули російського примусу. Америка – лідер у світі з виробництва чистого природного газу», - наголошує автор.

У США є два порти, через які вони можуть експортувати газ: один у Меріленді і один в Луїзіані. Робота ще трьох буде запущена до кінця цього року. А ще 20 проектів чекають на федеральні дозволи. Потрібно пришвидшити ухвалення цих дозволів, щоб забезпечити союзників Америки альтернативою російському газу.

«Коли Путін дивиться на газ, він думає про політику, думає про гроші і про владу. Тож в національних інтересах Америки допомогти союзникам скоротити залежність від російської енергії. Потрібно також пояснити, наскільки це важливо і для їхньої власної безпеки», - наголосив американський сенатор.