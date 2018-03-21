США пригрозили санкціями будівельникам "Північного потоку-2"

У США вважають, що "Північний потік-2" підірве енергетичну безпеку і стабільність Європи.

Іноземні компанії, що беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть потрапити під санкції.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт.

"В цілому, як ви знаєте, ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми ясно дали знати, що фірми, які працюють в російському секторі, можуть, якщо вони задіяні в такого роду бізнесі, піддатися санкціям в рамках CAATSA", - заявила вона, відповідаючи на питання, чи повинні вводитися санкції щодо компаній, що беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" або "Турецький потік-2".

"Ми вважаємо, що Північний потік-2 підірве енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він дасть Росії ще один інструмент для тиску на європейські країни, особливо на Україну", - зазначила Нойерт.

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Раніше повідомлялося, що Україна знову закликала Європу відмовитися від будівництва "Північного потоку-2".

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та введення в роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Крім того, Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту.