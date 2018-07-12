Wall Street Journal: Трамп не помилився у енергетичній залежності Берліна від Путіна

Але його слушні зауваження не подіють на союзників, які сумніваються у лояльності американського президента.

Президент Дональд Трамп настільки схильний до риторичних перебільшень, що часто шкодить сам собі, навіть коли має рацію. І саме це відбулося тоді, коли він відчитав Німеччину за підтримку побудови нового газопроводу Росії, пише в редакційній статті Wall Street Journal.

«Мушу сказати, що це дуже сумно, коли Німеччина укладає великі нафтові і газові угоди з Росією а той час, коли її начебто потрібно захищати від цієї ж Росії. А Німеччина йде і платить Москві мільярди доларів щороку», - сказав Трамп під час сніданку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

«А колишній канцлер Німеччини – голова у компанії, яка керує трубопроводом і постачає газ. Тож скажіть мені, чи це доречно? Тому що я вважаю, що це погано для НАТО. І таке не повинно відбуватися. І я думаю, що нам треба поговорити з Німеччиною про це», - додав американський президент.

Попри те, що після цих слів він перегнув палицю, сказавши, що Німеччина «повністю підконтрольна Росії», Трамп досить точно визначив роль Берліна у проекті «Північного потоку-2». Газопровід сполучить Росію і Німеччину через Балтійське море, подвоївши можливості існуючої ГТС у цьому транспортному коридорі і оминаючи ГТС України і всієї Центральної Європи.

Читайте такожThe Guardian: Україну тривожать газові зв’язки Німеччини з Росією більше, ніж Трампа

Кремль сподівається посилити залежність Німеччини і Західної Європи від російського газу, заодно позбавивши Київ і інші незручні столиці доходів від транзиту, за який Росії зараз доводиться платити. Москва також зможе перекривати постачання газу країнам, які вона досі вважає своїми сателітами, коли їй тільки заманеться.

Бентежить те, що Німеччина, здається, з радістю допомагає Володимиру Путіну втілити цей план. Зазвичай заручники не здаються добровільно, їх захоплюють. Але колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер, про якого згадав Трамп, добровільно використовує свої лобістські можливості у Берліні, просуваючи проект і наживаючись при цьому. Адже він головує в консорціумі, який керує «Північним потоком-2», а також входить в раду правління російського енергетичного гіганта «Роснефть».

Нещодавно канцлер Ангела Меркель визнала, що російський проект більше «політичний», ніж економічний. У такому разі, чому вона досі думає, що його реалізацію варто продовжувати? Трампа нерідко критикують за його антипатію до НАТО. Але він не єдиний, хто підриває альянс. Разом з тим, його застереження щодо стратегічного виміру «Північного потоку-2» були б більш переконливими, якби він сам не применшував загроз, які надходять від Володимира Путіна.

Читайте такожУ НАТО не бачать "жодних неминучих загроз" союзникам попри агресію РФ в Україні

Підозрілість, якщо не ворожість, Трампа до союзників може вилізти боком. Один зі способів зупинити побудову російської «труби» полягає в тому, що Євросоюз може розширити свої регуляції енергетичного ринку на такі ГТС, як «Північний потік-2», коли хоча б один з кінців таких систем торкнеться території союзу. Прихильники таких законодавчих змін вважають, що так Москва щонайменше зазнає фінансових втрат через свою газову політику. Однак, ці зусилля проти «Північного потоку» у Брюсселі і протест Трампа будуть мати меншу вагу, якщо європейські лідери від початку будуть недовіряти йому і його прихильності до НАТО і торгівлі.