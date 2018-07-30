Трамп неодноразово скаржився помічникам на «крикливих журналістів» і хотів їх покарати - WP

У різні моменти свого терміну Трамп випускав гнів на своїх помічників через те, що він вважає неповажною поведінку в середовищі журналістів, а також через їхні зухвалі питання.

Президент США Дональд Трамп неодноразово намагався покарати журналістів за те, що вони ставлять питання, які він вважає зухвалими, а їхню поведінку — зневажливою.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на кілька нинішніх і колишніх чиновників з адміністрації президента.

У різні моменти свого терміну Трамп випускав гнів на своїх помічників через те, що він вважає неповажною поведінку в середовищі журналістів, а також через їхні зухвалі питання. Трамп також попросив прийняти відповідні заходи проти них, пише WP.

«Ці люди, ті, хто викрикує питання, найгірші. Чому вони тут?», — так цитує Трампа одне з джерел WP, нинішній чиновник в адміністрації.

Джерела заявили, що старші помічники Трампа чинили опір виконанню його розпоряджень. Вони переконали президента, що кроки з обмеження доступу до ЗМІ можуть мати неприємні наслідки і ще більше ускладнити відносини Білого дому з журналістським пулом.

Тим не менш, Білий дім все ж прийняв заходи проти кореспондента CNN.

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25 липня прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що журналістці телеканалу CNN Кейтлін Коллінс заборонено висвітлювати одну з подій за участю президента США Дональда Трампа.

Цей крок показав нову готовність всередині «західного крила» виконати бажання президента про те, щоб покарати журналістів. Однак він одразу викликав хвилю протесту в усіх засобах масової інформації, в тому числі і Fox News, улюбленої телевізійної мережі Трампа.

Президент Асоціації кореспондентів Білого дому Олів'є Нокс заявив, що організація буде оскаржувати будь-які подальші зусилля Трампа з обмеження доступу журналістів, які «ображають його».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив в твіттері, що довіра до ЗМІ як ніколи низька і розкритикував їх за «негативну риторику» при висвітленні подій.