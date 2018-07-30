Влада США таємно стежила за поведінкою пасажирів літаків

В рамках програми співробітники служби звертали увагу, зокрема, на сильне потовиділення пасажирів і багаторазові походи в туалет.

Федеральна служба повітряних маршалів США стежила за американцями, чия поведінка на борту літаків внутрішніх рейсів здавалося їм підозрілою.

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Секретна програма «Тихі небеса» діяла з 2010 року. Інформацію про неї розкрило Управління транспортної безпеки США, повідомляє газета The Washington Post.

В рамках програми співробітники служби звертали увагу, зокрема, на сильне потовиділення пасажирів і багаторазові походи в туалет. Під підозру могли потрапити і ті, хто мав контакти з людьми, що знаходяться в різних базах даних підозрюваних у тероризмі.