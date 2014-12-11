НАТО і Росія стали супротивниками на десятиліття - Расмуссен

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Ir, повідомляє Delfi.

«Я б навіть використовував більш сильне слово - розчарування (про ситуацію навколо Росії). У своїй першій промові на посаді я зазначив, що НАТО і Росія могли б створити стратегічне партнерство. Ми домовилися про це на саміті НАТО і Росії в 2010 році. Сьогодні Росія вважає НАТО противником, і я дуже розчарований. По-моєму, цей сценарій конфлікту між Росією і Заходом розтягнеться на десятиліття. Ці розрахунки може змінити один елемент - ціна на нафту, яка здатна скоротити період конфлікту», - заявив Расмуссен.

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За словами колишнього генсека НАТО, російській еліті потрібен образ зовнішнього ворога, щоб приховати те, що вона не змогла модернізувати і реформувати російське суспільство.

Расмуссен вважає, що в Україні конфлікт не зупиниться - за його словами, для того, щоб не дозволити сусіднім країнам інтегруватися в НАТО і ЄС, Росії потрібні заморожені або відкриті конфлікти: "Модель зрозуміла: Росія вважає, що ЄС і НАТО не будуть приймати нові країни, поки ці конфлікти не вирішені".