Мінфін США: санкції і зниження цін на нафту тиснуть на російську економіку
Санкції, введені проти Росії у зв`язку з подіями в Україні, і триваюче падіння цін на нафту роблять значний тиск на економіку Росії.
З таким твердженням виступив у четвер міністр фінансів США Джейкоб Лью, повідомляє ТАСС.
”По економіці Росії зараз завдано подвійний удар”, - заявив глава американського мінфіну на конференції, організованій газетою New York Times. За його словами, санкції привели до скорочення інвестицій у Росію, а падіння цін на нафту знижує російські доходи.
”Тиск, якому піддається економіка Росії, досить істотний. Це щодня відбивається на коливаннях курсу рубля. Сподіваюся, це призведе до зміни позиції Росії щодо України”, - сказав Лью.
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За його словами, російська економіка не була сильною і до введення санкцій. ”Вона ще більше ослабла через санкції, а потім - через падіння цін на нафту”, - заявив глава мінфіну США.
Лью зазначив, що Росія повинна зробити зусилля для врегулювання ситуації в Україні дипломатичним шляхом. ”Поки ми цього не бачимо. Тому ми зберігаємо санкційний тиск за підтримки наших партнерів, у тому числі в Європі”, - заявив міністр.