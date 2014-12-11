Мінфін США: санкції і зниження цін на нафту тиснуть на російську економіку

З таким твердженням виступив у четвер міністр фінансів США Джейкоб Лью, повідомляє ТАСС.

”По економіці Росії зараз завдано подвійний удар”, - заявив глава американського мінфіну на конференції, організованій газетою New York Times. За його словами, санкції привели до скорочення інвестицій у Росію, а падіння цін на нафту знижує російські доходи.

”Тиск, якому піддається економіка Росії, досить істотний. Це щодня відбивається на коливаннях курсу рубля. Сподіваюся, це призведе до зміни позиції Росії щодо України”, - сказав Лью.

Читайте такожДатські економісти прогнозують можливий дефолт Росії у 2015 році

За його словами, російська економіка не була сильною і до введення санкцій. ”Вона ще більше ослабла через санкції, а потім - через падіння цін на нафту”, - заявив глава мінфіну США.

Лью зазначив, що Росія повинна зробити зусилля для врегулювання ситуації в Україні дипломатичним шляхом. ”Поки ми цього не бачимо. Тому ми зберігаємо санкційний тиск за підтримки наших партнерів, у тому числі в Європі”, - заявив міністр.