Швеція посилить армію на тлі "російської загрози"

За словами Халквіста, дані заходи будуть сприяти збільшенню бойового потенціалу" шведської армії. Приводами для перенавчання військовослужбовців міністр назвав "переозброєння Росії", "анексію Криму", а також конфлікт на Сході України, за інформацією The Local повідомляє Росбалт.

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У відповідності з планами міністерства оборони країни близько 7,5 тисяч осіб, які служили у шведській армії з 2004 року, можуть бути призвані на курси перепідготовки, які триватимуть місяць.

У жовтні збройні сили Швеції вели пошуки підводного об'єкта, що перебуває в територіальних водах держави. Зазначалося, що позивні подавалися російською мовою. В результаті масштабної операції "іноземну підводний човен" так і не виявили.