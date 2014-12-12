Швеція посилить армію на тлі "російської загрози"
Міністр оборони Швеції Пітер Халквіст заявив про плани перепідготовки декількох тисяч військовослужбовців.
За словами Халквіста, дані заходи будуть сприяти збільшенню бойового потенціалу" шведської армії. Приводами для перенавчання військовослужбовців міністр назвав "переозброєння Росії", "анексію Криму", а також конфлікт на Сході України, за інформацією The Local повідомляє Росбалт.
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У відповідності з планами міністерства оборони країни близько 7,5 тисяч осіб, які служили у шведській армії з 2004 року, можуть бути призвані на курси перепідготовки, які триватимуть місяць.
У жовтні збройні сили Швеції вели пошуки підводного об'єкта, що перебуває в територіальних водах держави. Зазначалося, що позивні подавалися російською мовою. В результаті масштабної операції "іноземну підводний човен" так і не виявили.