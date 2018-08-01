МЗС Словаччини вважає "тривожним" створення в країні бази пропутінських байкерів

Територія бази належить лідеру словацького підрозділу "Нічних вовків" Йозефу Гамбалеку.

Міністерство закордонних справ Словаччини вважає "тривожним" той факт, що "Нічні вовки" - російська націоналістична байкерська банда, близька до президента Владіміра Путіна, - тепер має базу в Словаччині.

Словацький підрозділ "Нічних вовків" створив осередок біля Братислави, де розміщені старі танки та броньовики. Російський уряд називає його "європейською штаб-квартирою" "Нічних вовків", передає Європравда з посиланням на BBC.

Російські байкери перебувають під санкціями США, вони обвинувачені у наданні військової допомоги проросійським бойовикам в Україні.

Прес-секретар МЗС Словаччини Петер Суско вважає, що діяльність байкерів повинна бути "ретельно відстеженою".

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"Ми вважаємо, що вплив її членів є шкідливим, особливо через поширення своїх думок, які прагнуть переписати історію", - сказав він.

Коли його попросили вказати приклад таких "спірних думок", речник нагадав російські постулати про те, що "Крим є, був і буде російським, що Сталін був великим героєм, що НАТО - це злочинна організація тощо".

Суско додав: "Вони стверджують, що це "клуб", вони не є урядовою організацією, тому важко втрутитися через російське посольство".

"Звісно, існує велике занепокоєння, що люди, які висловлюють погляди, прямо протилежні зовнішньополітичному світогляду Словаччини, намагаються самоорганізуватися на території Словаччини", - сказав він.

Територія бази належить Йозефу Гамбалеку - лідеру словацького підрозділу "Нічних вовків". Він каже, що хоче відкрити тут військовий музей. Йозеф Гамбалек бував у Росії, за повідомленнями ЗМІ, особисто знайомий з російськими байкерами.

Міністерство оборони Словаччини заявило, що займеться вивченням правових основ діяльності клубу.

Раніше УНІАН повідомляв, що горезвісні байкери «Нічні вовки», які мають тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, якраз у європейському турі. І цього разу вони відкрили свою військову базу посеред країни Євросоюзу і НАТО.