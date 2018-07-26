Newsweek: Байкери Путіна відкрили військову базу під боком України посеред країни НАТО

Словацька влада не бачить нічого протизаконного у діях посіпак російського президента, які воювали проти України.

Горезвісні байкери «Нічні вовки», які мають тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, якраз у європейському турі. І цього разу вони відкрили свою військову базу посеред країни Євросоюзу і НАТО.

Про це пише Newsweek, додаючи, що байкери російського президента поселилися на території покинутої військової бази в Словаччині. Колись країна була частиною Чехословаччини і входила в радянський військовий блок Варшавського договору, який був відповіддю Кремля на НАТО. Однак, сьогодні і Чехія, і Словаччина – члени західного військового альянсу і Євросоюзу.

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«Нічні вовки» підтримують ворожу позицію Москви щодо НАТО. І тепер вони оголосили, що збираються відкрити постійну ланку на території Словаччини. На церемонії відкриття їхнього військового табору в країні побували чиновники з посольства Росії.

У словацькому міністерстві закордонних справ кажуть, що стежать за активністю путінських байкерів і стривожені їхньою присутністю в країні. Однак, у Братиславі вважають, що «Нічні вовки» не зробили нічого протизаконного. Попри це, деякі активісти вважають, що посіпаки Путіна на мотоциклах з’явилися в Словаччині для того, щоб просувати настрої проти ЄС і НАТО.

«Я дивлюся на створення бази Нічних вовків у більш широкому контексті російської підтримки «лівих» і «правих» радикалів у Європі. У даному випадку йдеться про підтримку воєнізованої групи, яка називає себе «Словацькими добровольцями» і чиї члени воювали на Сході України на боці Росії», - сказав експерт з питань Центральної Європи Даніель Крал.

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Щонайменше 200 публічних діячів Словаччини підписали петицію до уряду з вимогою почати діяти.

«На 50-ту річницю серпневої окупації Чехословаччини арміями країн Варшавського договору російська банда мотоциклістів «Нічні вовки», яка під санкціями США з 2014 року, стала активним учасником російської гібридної війни проти ЄС, НАТО і Словаччини», - йдеться у петиції.

На військовій базі, яку «Нічні вовки» почали займати в другій половині червня, були помічені танки і бронетехніка. Це важке військове обладнання належить Міністерству оборони Словаччини. Але директор «Словацького інституту військової історії» здав його в оренду путінським байкерам. За словами Крала, угоду про оренду бронетехніки скасували, всі танки повернули музею, директора музею звільнили. Міністерство оборони попросило Генпрокуратуру перевірити, чи «Словацькі добровольці» не загрожують національній безпеці.

«Однак, рішучі кроки, такі як, приміром, тиск на самих «Нічних вовків», може спричинити опір з боку проросійських кіл, які, вірогідно, підтримають впливові люди з уряду і парламенту», - пояснив Крал.

Голова осередку «Нічних вовків» у Словаччині Йозеф Хамбалек має тісні зв’язки з колишнім міністром внутрішніх справ країни, який зараз займає посаду депутата парламенту від правлячої партії Smer. Впродовж останнього року партнер політичної сили по коаліції «Словацька національна партія» штовхала Smer ближче до Росії.

Видання нагадує, що «Нічні вовки» горезвісні тим, що вони поширюють російський націоналізм і ідеї панславізму у країнах Східної Європи, а також підтримують «праві» радикальні настрої і рухи проти ЛГБТ. Путінські байкери потрапили під санкції США за участь у війні проти України, яка триває вже чотири роки.

Впродовж останніх кількох місяців російські байкери подорожували країнами Балкан. Уряд Боснії і Герцоговини заборонив їхньому лідеру Олександру Залдостанову перетинати кордон країни, оскільки він становить загрозу для національної безпеки. Один з членів «Нічних вовків» у Сербії Алкдандр Сінд’єлич брав участь у спробі спецслужб Росії влаштувати переворот у Чорногорії у 2016 році. Мета перевороту була в тому, щоб не дозволити країні приєднатися до НАТО.