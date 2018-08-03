На кривавих виборах у Зімбабве переміг чинний президент

Опозиція відмовилася визнати оголошені ЦВК результати, згідно з якими переміг Мнангагва.

У Зімбабве оголосили попередні результати президентських і парламентських виборів, які відбулися 30 липня. За даними ЦВК Зімбабве, чинний президент Еммерсон Мнангагва, лідер партії «Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт» (ZANU-PF), отримав 50,8% голосів. Його суперник, глава опозиційного "Руху за демократичні зміни" (MDC) Нельсон Чаміса - 44,3%.

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Як передає РБК, оголошення підсумків президентського голосування кілька разів відкладалося. Опозиціонери зв'язали таку затримку зі спробами Виборчого комітету Зімбабве (ZEC) вплинути на результат виборів, в яких, на переконання Чаміси, він здобув перемогу. «ZEC хоче купити більше часу, щоб розвернути народну перемогу на президентських виборах. Ця стратегія розрахована на те, щоб підготувати Зімбабве до прийняття фальшивих результатів», — обурився лідер MDC в Twitter. «Ми набрали більше голосів і захистимо свою перемогу!» — додав він.

Відразу після оголошення результатів виборів опозиція заявила, що відмовляється визнавати їх. Водночас її представники були видалені поліцією з ЦВК.

1 серпня в центрі Хараре, де сконцентровані сили опозиції, пройшли масові протести. У відповідь міністр юстиції Зіямбі Зіямбі оголосив про введення в місто армії з метою відновити там «мир і порядок». В результаті зіткнень натовпу і військових загинула як мінімум одна людина.

Вперше за майже 40 років у виборах у Зімбабве не брав участь Роберт Мугабе. Між тим, його день народження став державним святом.