У Зімбабве після виборів почалися заворушення, є загиблі і поранені

Поліція вивела на вулиці броньовану техніку і застосувала сльозогінний газ.

Щонайменше двоє осіб загинули сьогодні внаслідок сутичок між протестувальниками і силовиками у столиці Зімбабве місті Хараре.

Як повідомляє DW, опозиція вийшла на масові акції протесту після того, як за офіційними результатами парламентських виборів виявилося, що правляча партія "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ) здобуває більше половини місць у парламенті.

Читайте такожДень народження екс-президента Роберта Мугабе став державним святом у Зімбабве

"Ми чули, що шестеро людей дістали поранення і двоє загинули", - заявив журналістам представник опозиційного "Руху за демократичні зміни" Тендаі Біті.

Поліція вивела на вулиці броньовану техніку і застосувала сльозогінний газ. У керівництві поліції заявили, що правоохоронці не змогли справитися із агресією протестувальників, тому поліцейські попросили вивести на вулиці армію. Військові увійшли в натовп протестувальників і без розбору били людей прикладами. Внаслідок цього постраждав також журналіст BBC. Прихильники "Руху" палять шини на вулицях столиці і жбурляють каміння в поліцію.

Чинний президент країни, 75-річний Еммерсон Мнангагва, висунутий ЗАНУ-ПФ, закликав країну "продемонструвати спокій і зрілість".

"Нині час для відповідальності і передусім миру", - заявив Мнангагва.

Паралельно з парламентськими, у Зімбабве відбулися і президентські вибори. Їх офіційні результати мають бути оголошені 4 серпня. Мнангагва лідирує у цих перегонах.

Минулого року в Зімбабве стався путч після того, як Роберт Мугабе, який правив країною з 1983 року, відсторонив від посади віце-президента Еммерсона Мнангагву, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс. У листопаді Мугабе був зміщений з посади військовими і поміщений під домашній арешт. 21 листопада він пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, охорона, пенсія та медичні послуги.