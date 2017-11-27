День народження екс-президента Роберта Мугабе став державним святом у Зімбабве

День народження колишнього президента Зімбабве Роберта Мугабе - 21 лютого - офіційно оголошений державним святом в країні.

Свято отримало назву Національний день молоді імені Роберта Габріеля Мугабе, пише Медуза з посиланням на місцеве видання The Herald.

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Уряд Зімбабве вирішив зробити день народження Мугабе державним святом ще в серпні 2017 року - після прохань з боку молодіжного крила правлячої партії "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт". Проте офіційне рішення уряду було опубліковано тільки 24 листопада.

У той же день відбулася інавгурація нового президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви, під час якої він заявив, що Роберт Мугабе "повинен отримати повагу і визнання, яких він заслуговує як один із засновників і лідерів Зімбабве".

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе буде до кінця життя отримувати зарплату глави держави. Крім цього він отримає близько 10 мільйонів доларів в якості винагороди.

Нагадаємо, 7 листопада Мугабе звільнив віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, що було розцінено як спроба відкрити шлях до влади дружині Грейс Мугабе з тим, щоб вона стала його наступником.

У ніч на 15 листопада зімбабвійські військові заблокували всі органи влади в столиці Хараре, захопили телецентр і оголосили, що тимчасово беруть під свій контроль ситуацію в країні. У той же час військові підкреслили, що дії армії не є військовим переворотом, а лише спрямовані проти «злочинців», які оточують Мугабе.

19 листопада партія влади Zanu-PF звільнила президента з поста свого лідера. Також політсили виключили Грейс Мугабе, яка молодша за чоловіка на 40 років.

21 листопада Мугабе подав у відставку, про що заявив прес-секретар парламенту Джейкоб Муденда. 93-річний президент перебував при владі з 1980 року.

24 листопада 75-річний Еммерсон Мнангагва склав присягу нового президента Зімбабве.