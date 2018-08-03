Спецпрокурор США Мюллер хоче допитати російського співака Еміна Агаларова

Адвокат російського артиста Скотт Балбер заявив, що поки немає конкретних домовленостей про зустріч його клієнта з спецпрокурором.

Американський спецпрокурор Роберт Мюллер, розслідує втручання Кремля у вибори в США, хоче допитати російського співака Еміна Агаларова.

Про це телеканалу NBC News повідомив адвокат артиста Скотт Балбер. Захисник зазначив, що бере участь у переговорах про зустріч Агаларова з командою Мюллера, але конкретних домовленостей поки немає.

"Мюллер хоче допиту російської поп-зірки Еміна Агаларова, який допоміг організувати одіозну зустріч 2016 року в Trump Tower", - повідомив канал з посиланням на адвокатів співака.

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Співак нібито брав участь в організації зустрічі сина президента США Дональда Трампа – молодшого і російського адвоката Наталії Весельницької під час передвиборної кампанії нинішнього глави Білого дому.

Балбер не уточнив, чи планує Мюллер допитати батька Еміна Агаларова – російського і азербайджанського підприємця Араза Агаларова, який знайомий з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що президент США закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса закрити розслідування втручання Росії в американські вибори "негайно".