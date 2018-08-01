Трамп вимагає від генпрокурора США «негайно» закрити справу про втручання Росії

За словами американського президента, розслідування російської справи «заплямовує» його країну.

Президент США закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса закрити розслідування втручання Росії у американські вибори «просто зараз».

Дональду Трампу не подобається справа, в камках якої вже були висунуті обвинувачення проти двох колишніх членів його виборчої команди і більше десятка росіян, пише Wall Street Journal.

«Це кошмарна ситуація, і генпрокурор Джефф Сешнс повинен зупинити це полювання на відьом просто зараз, поки воно не заплямувало нашу країну ще більше», - написав президент США на своїй сторінці в Twitter, маючи на увазі розслідування, яке веде спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер.

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Видання нагадує, що Мюллера на роль головного слідчого у справі про втручання Росії у вибори призначив не Сешнс, а його заступник Род Розенстейн після того, генпрокурор оголосив про самовідвід від розслідування.

Роздратований коментар Трампа з’явився на другий день після того, як почався суд над колишнім головою його виборчого штабу Полом Манафортом, якого звинувачують в податковому і банківському шахрайстві.