Скандал у Британії: жителі Йорка порахували меморіал лесбійці XIX століття занадто скромним (фото)

Більше двох тисяч людей підписали онлайн-петицію з претензією до авторів.

В англійському Йорку в кінці липня відкрили меморіальну табличку на честь Анни Лістер, англійської землевласниці, мемуаристики та мандрівниці XIX століття, яку прийнято вважати першою сучасною лесбійкою. Однак формулювання на табличці викликала безліч суперечок.

Справа в тому, що саме слово "лесбіянка" на ній відсутня. Замість цього написано, що Ганна Лістер була "підприємцем, яка не відповідала прийнятим у суспільстві уявленням про стосунки" (gender-noncomforming entrepreneur).

Критики вважають, що таке формулювання ніяк не відображає її сексуальну орієнтацію, навіть незважаючи на те, що сама табличка має окантовку у вигляді веселкового прапора - символу ЛГБТ-меншин, передає Російська служба BBC.

Табличка з'явилася 24 липня на церкви Holy Trinity Church, де Лістер отримала благословення на укладення таємного шлюбу зі своєю коханою Енн Уокер 30 березня 1834 року.

Більше двох тисяч людей підписали онлайн-петицію з претензією до авторів.