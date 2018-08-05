Генпрокуратура Швейцарії відкрила справу щодо авіакатастрофи в Альпах

20:44, 05 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / Kantonspolizei Graubunden/Handout via REUTERS

Про це йдеться в повідомленні поліції кантону Граубюнден. Згідно з інформацією, розслідування причин і обставин аварії прокуратура буде вести спільно з поліцією. Також підключиться спеціальна служба, яка розслідує всі транспортні пригоди.

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Наразі відомо, що влада виключає версію зіткнення літака з іншим літальним апаратом. Також не розглядається версія про вибух на борту літака.

Як повідомляв УНІАН, 20 пасажирів невеликого літака Junkers Ju 52 загинули в швейцарських Альпах внаслідок авіакатастрофи.

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Теги: #літак#аварія#Швейцарія