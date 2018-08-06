У центрі Москви спалахнув торговий центр, відвідувачів евакуювали

Горіли 30 квадратних метрів на даху будівлі.

У Москві горить великий торговий центр «Афімолл», з будівлі евакуюють людей.

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«В Москва-Сіті горить торговий центр Афімолл. За попередніми даними горить щось на дев'ятому поверсі. Відвідувачів евакуювали», – повідомив Telegram-канал Mash.

Пізніше стало відомо, що пожежу загасили.

"Горіли 30 квадратних метрів на даху, судячи з відео - якесь будівельне сміття. Постраждалих немає", - зробив уточнення канал.

Нагадаємо, 25 березня в російському Кемерові згорів ТЦ «Зимова вишня». Слідчий комітет РФ заявляв про 64 загиблих в результаті пожежі, серед жертв - 41 дитина. Пізніше слідчий комітет РФ зменшив кількість загиблих в результаті пожежі до 60 осіб.