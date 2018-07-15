У російському Кемерові повторно почали зносити ТЦ «Зимова вишня», де в березні загинула 41 дитина

Зараз будівельники приступили до розбору зовнішніх елементів.

У Кемерові сьогодні робітники повторно приступили до демонтажу згорілого в березні цього року будівлі торгового центру "Зимова вишня".

Як повідомляє "Сибір.Реалії", рішення про це напередодні озвучив т.в.о. губернатора Сергій Цивіль. Однак сьогодні мерія міста довго радилася, наскільки законне знесення, оскільки рішення суду не було. Чи з'явилося воно пізніше, невідомо.

Зараз будівельники приступили до розбору зовнішніх елементів. Орієнтовно через тиждень в Кемерово повинна прийти спеціальна важка техніка, з допомогою якої розберуть і вивезуть спочатку металеві, а потім залізобетонні конструкції. Виконувати роботи будуть підрядники з Єкатеринбурга. Кожен з етапів займе більше місяця. Першою знесуть сауну. Після цього фахівці приступлять до демонтажу самого центру і котельні. Сусідні офісні будівлі, які до неї відносилися, вже підключили до інших джерел теплопостачання.

Напередодні т.в.о. губернатора Сергій Цивіль зустрівся з сім'ями загиблих і постраждалими. За даними прес-служби адміністрації області, між сторонами було укладено угоду про ліквідацію центру. Журналісти зв'язалися з адвокатами обвинувачених і постраждалих. Обидві сторони запевняють, що їхні підзахисні категорично проти знесення "Зимової вишні" хоча б до моменту ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

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"Необхідність збереження будівель ТРЦ "Зимова вишня" і подальша їх охорона обумовлена, зокрема, тим, що при виникненні у потерпілих питань щодо раніше досліджених обставин кримінальної справи, проведення додаткової експертизи буде неможливо, оскільки відсутній об'єкт дослідження. Сьогодні направили відповідне клопотання слідчого. Якщо будівлю виключили з числа речових доказів, будемо його оскаржувати", – заявив виданню адвокат потерпілих Дмитро Малінін.

15 травня "Зимову вишню" вже починали зносити, але тоді втрутилися потерпілі і Слідчий комітет: демонтувати торгово-розважальний комплекс заборонили, оскільки на будівлю було накладено арешт. 9 липня під час робочого візиту в Кемерово керівник відомства Олександр Бастрикін повідомив, що всі слідчі дії в приміщеннях завершені і тому арешт буде знято.

Нагадаємо, пожежа в ТЦ «Зимова вишня» відбулася 25 березня 2018 року. Раніше слідчий комітет РФ заявляв про 64 загиблих в результаті пожежі, серед жертв - 41 дитина. Пізніше слідчий комітет РФ зменшив кількість загиблих в результаті пожежі до 60 осіб.

Після пожежі в Кемерово Кабінет міністрів України доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій спільно з іншими відомствами, місцевими органами влади провести масштабні перевірки торгових центрів, кінотеатрів, інших місць масового скупчення людей.