Саудівська Аравія висилає посла Канади через вимогу звільнити громадських активістів

Канада вимагала від Саудівськоїй Аравії звільнити затриманих громадських активістів, а у відповідь Ер-Ріяд висилає канадського посла і заморожує спільні інвестиційні проекти.

Саудівська Аравія дала послу Канади добу для того, щоб він покинув територію країни.

Читайте такожЕр-Ріяд і Абу-Дабі домагалися відставки Тіллерсона після зриву плану нападу на Катар - ЗМІ

Про це повідомило державне інформаційне агентство країни, передає "Німецька хвиля". Одночасно саудівський посол був відкликаний з Канади.

Причиною дипломатичної кризи між двома країнами стала критика ситуації з правами людини в Саудівській Аравії з боку Оттави. Зокрема, канадське МЗС висловило стурбованість затриманням громадських активістів і борців за права жінок в Саудівській Аравії - Оттава вимагала їхнього негайного звільнення.

Серед затриманих активістів знаходиться сестра саудівського блогера-активіста Раіфа Бадаві, який перебуває у в'язниці і який в 2015 році був удостоєний премії "За свободу слова" на міжнародному конкурсі The Bobs - Best of Online Activism. Його дружина живе в Канаді і нещодавно прийняла канадське громадянство.

Крім висилки посла, Саудівська Аравія оголосила про заморожування всіх інвестиційних та фінансових проектів між двома країнами. "Канада повинна зрозуміти, що вона не може претендувати на те, щоб бути більш стурбованою долею наших громадян, ніж ми самі", - йдеться в заяві Ер-Ріяда.