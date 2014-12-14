У Польщі опозиція заявляє про фальшування виборів

Про це пише "Українська Правда" з посилання на газету Wyborcza.

Польська партія "Право і справедливість" організовує марші 13 грудня вже кілька років. Зазвичай вони приурочені подіям 13 грудня 1981 року, коли у Польщі було введено воєнний стан.

Цього року демонстрація мала додатковий привід – це був протест проти сфальшованих виборів.

"Влада тероризує суди, і то з участю президента", - заявив лідер "ПіС" Ярослав Качиньський.

Крім того, учасники акції звинуватили владу в обмеженні прав парламентської опозиції. За словами опозиції, ЗМІ також повністю контрольовані владою, вони є джерелом брехні і маніпуляцій.

Коли хода досягла канцелярії прем'єр-міністра, натовп почав скандувати "Злодії" і "Фальшувальники". Один з організаторів порівняв чинного прем’єра Еву Копач з Єжі Урбаном, головним пропагандистом комуністичного режиму Войцеха Ярузельськогого. "Копач, правду не закопаєш!" - кричали протестувальники.

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За оцінками організаторів, в акції взяли участь сотні тисяч осіб. Як повідомляє Wyborcza, їх було близько 30 тис.

Марш закінчився біля пам'ятника Юзефа Пілсудського, після виступу Ярослава Качиньського протестувальники заспівали гімн Польщі і розійшлися.

Як повідомлялося, в листопаді у Польщі відбулися місцеві вибори, після значних проблем у підрахунку голосів опозиція звинуватила владу у фальшуванні виборів, пообіцяла вивести людей на вулиці і оскаржити результати голосування в європейських інституціях.