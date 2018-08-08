У США заспівали про суд над екс-технологом Януковича на мелодію з серіалу «Друзі»

Американські комедійні шоу помітили, що Манафорту не пощастило з «другом», який здав прокуратурі його брудні таємниці.

Колись Рік Гейтс був бізнес-партнером Пола Манафорта - політтехнолога Віктора Януковича, який пізніше став головою виборчого штабу Дональда Трампа. Вони були друзями. Але коли справа дійшла до суду за всі чорні справи, Гейтс «здав» прокуратурі всі таємниці друга.

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Американські комедійні шоу не оминули цей епізод. В Late Night Show with Stephen Colbert склали піню про зраду Гейтса на мелодію до популярного в 90-х роках серіалу «Друзі». В оригінальному приспіві саундтрека був рядок: «Я буду разом з тобою!». Але американські комедіанти у пісні про Гейтса і Манафорта замінили його на «О, він настукав на тебе!».

Дивіться епізод Late Night Show with Stephen Colbert з перекладом УНІАН українською мовою.