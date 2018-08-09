Стало відомо, з якою метою в США зловмисник морив голодом у таборі 11 дітей
Табір з 11 дітьми, виявлений поліцією в пустелі біля міста Амалія штату Нью-Мексико, виявився базою для підготовки атаки на школу. 39-річний Сіраж Вахаж навчав дітей стрільби.
Як повідомляє Sky News, троє жінок, які жили в таборі, виявилися сестрами Вахажа і матерями дітей, яких вони віддали "на навчання". Умови життя в таборі були жахливими - нестача їжі, води і антисанітарія.
"Вахадж був заарештований разом з чотирма іншими дорослими. Їх звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми", - йдеться в повідомленні. Крім Вахажа і його сестер був затриманий ще один чоловік.
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Вахаж перебував у розшуку за підозрою у викраденні власного сина. З'ясувалося, що він викрав чотирирічного хлопчика в 2017 році. Той проживав у штаті Джорджія з матір'ю і прийомним батьком. Останки дитини були знайдені на території табору".
Як повідомлялося раніше, поліцейські організували рейд після того, як отримали послання зі словами "Ми голодуємо, нам потрібні їжа і вода". Дітей передали місцевим органам соціального піклування. Жінок затримали, але потім відпустили. Ще однією версією було те, що табір є тоталітарною сектою.