У США поліція виявила загадковий табір, в якому морили голодом 11 дітей

Поки залишається неясним, як саме діти опинилися в цьому місці і навіщо.

Поліція американського штату Нью-Мексико провела рейд, в ході якого вдалося врятувати 11 дітей, які страждали від виснаження, і трьох жінок, яких озброєні до зубів чоловіки тримали під замком у таборі у віддаленому районі пустелі.

Як передає Бі-бі-сі, поліцейські організували рейд після того, як отримали послання зі словами "Ми голодуємо, нам потрібні їжа і вода". Поки залишається неясним, як саме діти у віці від одного року до 15 років опинилися в цьому місці, яке нагадує імпровізований військовий табір, з укріпленнями з автомобільних покришок і підземним тунелем. За словами поліцейських, на території немає водопроводу і електрики, а для житла використовувався маленький критий пластиком трейлер.

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В таборі не було свіжої води, а з їжі тут виявили тільки картоплю і упаковку рису. "Я працюю в поліції 30 років і ніколи не бачив нічого подібного. Вони були схудлими, їхні ребра стирчали, вони були дуже наляканими, навколо панувала повна антисанітарія", - розповів журналістам шериф округу Таос Джеррі Хогреф.

За словами шерифа Хогрефа, жінки і діти піддавалися "промиванню мізків" і були залякані чоловіками, які заправляли всім в таборі. Зараз дітей передали місцевим органам соціального піклування. Жінок затримали, але потім відпустили. Імовірно, вони були матерями дітей.

Один із заарештованих, Сіраж Вахаж, перебував у розшуку за підозрою у викраденні власного трирічного сина, але поки знайти хлопчика не вдалося. Зараз поліція перевіряє зв'язок Вахажа зі знайденими дітьми.

Офіційні особи говорять про те, що табір міг бути тренувальною базою екстремістів. Мешканці прилеглого містечка Амалія, всерйоз стурбовані безпекою власних дітей, припускають, що мова може йти про певну тоталітарну секту.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти заявили, що в Європі зростає рівень трудового рабства.