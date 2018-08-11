У заповіднику Ботсвани левиця поцупила камеру за $2,5 тисячі (відео)
21:06, 11 серпня 2018Світ
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Очевидиця не розгубилася та зафільмувала дійство на телефон.
Белогорский сафари-парк / Фото УНІАН
На втіху звірятам - у південноафриканському заповіднику левиця поцупила камеру за $2,5. 57-річна жінка саме робила сафарі-знімки.
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Та раптом фотоапарат впав зі штативу, йдеться у сюжеті ТСН. Самиця парку Ботсвани підібрала його зубами та віднесла знахідку своїм левенятам. Троє дітлахів спочатку обнюхали камеру, а потім почали жваво нею бавитися. Очевидиця не розгубилася та зафільмувала дійство на телефон. Пізніше, коли годованці стомилися від нової іграшки, працівник заповідника повернув фотоапарат його законній власниці.
У заповіднику Ботсвани левиця поцупила камеру за 2,5 тисячі доларів
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