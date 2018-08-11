У заповіднику Ботсвани левиця поцупила камеру за $2,5 тисячі (відео)

21:06, 11 серпня 2018
Світ
12 0
Белогорский сафари-парк / Фото УНІАН

Читайте також8 тигрів і левиця замерзли на смерть дорогою до Якутська

Та раптом фотоапарат впав зі штативу, йдеться у сюжеті ТСН. Самиця парку Ботсвани підібрала його зубами та віднесла знахідку своїм левенятам. Троє дітлахів спочатку обнюхали камеру, а потім почали жваво нею бавитися. Очевидиця не розгубилася та зафільмувала дійство на телефон. Пізніше, коли годованці стомилися від нової іграшки, працівник заповідника повернув фотоапарат його законній власниці. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #левиця#камера