Лукашенко звинуватив уряд Білорусі у "пофігістичному ставленні" до своїх доручень

Президент Білорусі розкритикував віце-прем'єра Василя Жарка та низку інших посадових осіб.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко затребував, аби йому внесли пропозиції щодо кадрових змін в уряді, оскільки міністри не виконують його доручень.

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Як повідомляє БЕЛТА, на нараді в Орші глава держави заявив, що єдина причина невиконання його доручень полягає у "пофігічному ставленні уряду до доручень Президента".

"Тому цього тижня внести пропозиції щодо заміни всього керівництва уряду, всієї верхівки з резерву кадрів, який мною сформовано, - заявив Лукашенко. - Годі дивитися їм у рота, і вони будуть нам розповідати, як їм складно, як їм важко!"

Білоруський лідер, зокрема, доручив внести пропозиції щодо міністрів промисловості та будівництва. Він також піддав критиці віце-прем'єра Василя Жарка і низку інших посадових осіб.

Нагадаємо, 30 липня політичний Telegram-канал «Незыгарь» і українське видання «Ділова столиця» повідомили, що білоруський лідер переніс інсульт. «Незыгарь» відзначав, що саме через інсульт і госпіталізацію Лукашенко скасував свій візит до Гомеля.

До цього канал стверджував, що Лукашенко страждає від цукрового діабету і в цілому потерпає від великих проблем зі здоров'ям. Останнім часом білоруський лідер, як повідомляли автори «Незыгаря», «багато спить, безмірно їсть і працює по 4-5 годин на день».

У прес-службі білоруського лідера інформацію про інсульт у глави держави назвали «маячнею».

Тим не менш, 31 липня, Лукашенко з'явився на публіці після трьох днів «тиші».