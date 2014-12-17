Віце-прем'єр РФ вважає шлях російської економіки "абсолютно вірним"
Російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін вважає, що "фінансова, технологічна залежність" від Заходу стала причиною вразливості Росії
Але при цьому він зазначає, що курс на створення власної національної фінансової системи та імпортозаміщення "абсолютно вірний", передає РИА Новости.
"Не самі санкції, а наша згубна фінансова, технологічна залежність від Заходу стала причиною нашої уразливості. Але наш курс на створення власної національної фінансової системи, імпортозаміщення і розвиток національної промисловості абсолютно вірний", - написав Рогозін у своєму "Твітері".
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Нагадаємо, на відкритті торгів Московської біржі 16 грудня долар коштував 59,75 рублів, а євро - 74,7 рублів. Вдень, близько 14.00 за Києвом, долар злетів до 80 рублів, а євро - до 100 рублів.