Віце-прем'єр РФ вважає шлях російської економіки "абсолютно вірним"

Але при цьому він зазначає, що курс на створення власної національної фінансової системи та імпортозаміщення "абсолютно вірний", передає РИА Новости.

"Не самі санкції, а наша згубна фінансова, технологічна залежність від Заходу стала причиною нашої уразливості. Але наш курс на створення власної національної фінансової системи, імпортозаміщення і розвиток національної промисловості абсолютно вірний", - написав Рогозін у своєму "Твітері".

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Нагадаємо, на відкритті торгів Московської біржі 16 грудня долар коштував 59,75 рублів, а євро - 74,7 рублів. Вдень, близько 14.00 за Києвом, долар злетів до 80 рублів, а євро - до 100 рублів.