Нємцов прогнозує відставку Медведєва через фінансовий колапс

Про це він телефоном повідомив в ефірі Еспресо.TV.

"Люди в більшості своїй нічого не розуміють, бо користуються інформацією з пропагандистського ресурсу "путінське телебачення". Зрозуміло, що на путінських каналах розповідають казки про спекулянтів, злі сили, американців, лиходіїв, а правду не говорять. Правду кажуть в інтернеті і вона очевидна - фінансовий колапс в Росії виник із тупикової, абсурдної, параноїдальної політики Путіна, який ввів країну в режим самоізоляції, санкцій, а не маленька ціна на нафту привела до колапсу фінансової системи", - сказав Борис Нємцов.

На думку російського опозиціонера, Путін свою політику міняти не збирається, натомість, шукатиме "крайніх". До того ж, в російських ЗМІ вже кілька днів поспіль шириться інформація, що відправити у відставку Путін може навіть свого подільника - прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Читайте такожМедведєв спростував слова Путіна і порадив росіянам терпіти через обвал рубля

"Зараз він знайде "стрілочників" і їх напевно покарає, можливо навіть, що це буде прем'єр-міністр і його відставка. Може це буде щодо Набіулліної, глави Центробанку Росії, але політику він буде проводити агресивну, як раніше. Тому що він, як і раніше, вважає, що все робить правильно, помилок не робить, "були деякі шорсткості", як він висловлюється", - сказав Нємцов.

Втім, сам Борис Нємцов зазначає, що для стабілізації російського рубля, у відставку потрібно відправити самого Путіна.

"В принципі, щоб запобігти фінансовій кризі в Росії - достатньо відправити Путіна у відставку. Я думаю, що ця новина відразу ж приведе рубль до тями ", - сказав він і додав, що, попри те, що російського президента вдалось загнати у глухий кут, він не використає ядерну зброю, чого з острахом очікують у світі.

"Сценарій використання ядерної зброї неможливий. Оскільки в такому випадку і Путін буде знищений, а він дорожить своїм життям, хай не життям Росії, а своїм. Тому він, звичайно, до цього діла не доведе", - зауважив Борис Нємцов.

Зазначимо, сьогодні Центробанк Росії оцінив ситуацію на валютному ринку країни як критичну.

Нагадаємо, російський рубль продають вже по 100 руб за євро та 80 руб за долар.