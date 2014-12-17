Суд ЄС виключив ХАМАС зі списку терористичних організацій

У постанові суд ЄС із загальних питань вказав, що при аналізі діяльності цього ісламістського руху були допущені помилки, повідомляє DW.

Фінансові кошти ХАМАС у Євросоюзі, втім, залишаться замороженими ще на три місяці.

Євросоюз включив ХАМАС у список терористичних груп у 2001 році, проте палестинський рух оскаржив це рішення в суді. Суд у Люксембурзі підтримав протестне клопотання, вказавши, що рішення ЄС про внесення ХАМАС у список терористичних організацій було винесено на основі "фактичних звинувачень, що ґрунтувалися на повідомленнях преси та інтернету", а не за фактом конкретних діянь, розглянутих і підтверджених компетентними органами.

Читайте такожПалестинці Сектору Гази святкують теракт в синагозі Єрусалима (фоторепортаж)Водночас суд наголосив, що його нинішнє рішення ґрунтується на порушенні "процедурних правил" і не торкається принципового питання "про класифікацію ХАМАС як терористичної групи". Ця постанова може бути оскаржена в Європейському суді вищої інстанції протягом двох місяців, повідомляє агентство dpa.