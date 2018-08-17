Лукашенко нагородив Кадирова орденом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив орденом «Дружби народів» голову російського регіону Чечня Рамзана Кадирова.
Про це повідомляє БелТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі.
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Зазначається, що Кадирова нагородили "за зміцнення дружніх відносин і всебічної співпраці" між Білоруссю і Чечнею.
Як пише білоруська служба Радіо Свобода, Кадиров має хороші відносини з Віктором Лукашенко, сином і помічником президента з національної безпеки. У кінці червня Віктор Лукашенко відвідував Чечню і зустрічався там із Кадировим.
Білоруський орден Дружби народів є найвищою державною нагородою для іноземних громадян.
Нагадаємо, наприкінці минулого року США запровадили санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова та ще чотирьох осіб відповідно до "закону Сергія Магнітського".