Лукашенко нагородив Кадирова орденом

00:21, 17 серпня 2018
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Лукашенко нагородив Кадирова орденом «Дружби народів» / фото УНІАН

Про це повідомляє БелТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі.

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Зазначається, що Кадирова нагородили "за зміцнення дружніх відносин і всебічної співпраці" між Білоруссю і Чечнею.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, Кадиров має хороші відносини з Віктором Лукашенко, сином і помічником президента з національної безпеки. У кінці червня Віктор Лукашенко відвідував Чечню і зустрічався там із Кадировим.

Білоруський орден Дружби народів є найвищою державною нагородою для іноземних громадян.

Нагадаємо, наприкінці минулого року США запровадили санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова та ще чотирьох осіб відповідно до "закону Сергія Магнітського".

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Теги: #Білорусь#Чечня#Лукашенко#Кадиров