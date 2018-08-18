За 20 років жертвами у зонах конфлікту стали 4,4 тисячі гуманітарних працівників — ЄС

Зазначається, що найчастіше жертвами конфліктів стає цивільне населення, і водночас тривають напади на гуманітарних працівників.

За останні 20 років жертвами у зонах конфлікту стали майже 4,4 тисячі гуманітарних працівників.

Про це йдеться у заяві верховної представниці Євросоюзу, заступниці голови Єврокомісії Федерики Могеріні і члена ЄК з питань гуманітарної допомоги та врегулювання кризових ситуацій Христа Стіліанідіса напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.

«За останні двадцять років жертвами великих насильницьких актів стали майже 4 400 гуманітарних працівників. Більше половини з них були вбиті», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найчастіше жертвами конфліктів стає цивільне населення, і водночас тривають напади на гуманітарних працівників.

Водночас в ЄС нагадали, що Міжнародне гуманітарне право зобов'язує усі сторони конфліктів забезпечувати безпеку гуманітарних працівників, а також безперешкодний і постійний доступ до гуманітарної допомоги людей, які її потребують.