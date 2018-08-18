Лукашенко змінив прем'єр-міністра Білорусі

Лукашенко змінив склад уряду країни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив склад уряду країни.

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Прем'єр-міністром призначено главу Банку розвитку Сергія Румаса. Першим віце-прем'єром став керівник апарату Ради міністрів Олександр Турчин, передає "БелТА". Віце-прем'єром став посол Білорусі в Росії Ігор Петришенко. Він буде відповідати за соціальну сферу: охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт.

Також віце-прем'єрами будуть голова концерну «Белнефтехим» Ігор Ляшенко і заступник голови Комітету державного контролю Білорусі Володимир Кухарєв. За словами президента, Кухарєв займеться питаннями будівництва, ЖКГ, транспорту. «Це основа. А далі вам визначать в уряді, як ви розподілите ці обов'язки», - сказав він.

Міністерство економіки очолив Дмитро Крутий. Головою Державного військово-промислового комітету призначений Роман Головченко. Міністром архітектури і будівництва призначений Дмитро Мікуленок, міністром промисловості - Павло Утюпин, а міністром зв'язку і інформатизації - Костянтин Шульган.

На початку тижня Олександр Лукашенко відправив у відставку міністра промисловості Віталія Вовка і міністра архітектури та будівництва Анатолія Чорного.