Губернатор Кубані закликав росіян розділити з Путіним відповідальність за "Кримнаш"

Про це повідомляє російський портал Південного регіону.

"Ми пожинаємо плоди наших завоювань, політичних перемог нашої країни. Це розплата, ціна питання, яку і економіка, і жителі краю і країни рано чи пізно повинні були розділити з президентом, з урядом, з країною. Тому що чудес не буває. Нам здавалося, що якщо ми приєднаємо Крим, зробимо цей політичний крок, нічого не станеться, Захід і Америка це проковтнуть, і Росія залишиться стійкою, міцною, стабільною. Все буде, як і раніше, чудово і добре", - сказав він.

Читайте такожЗ початку тижня 20 найбагатших росіян стали біднішими на $10 млрд через падіння рубля"Але якщо почитати аналітику і висловлювання наших зарубіжних партнерів, а сьогодні вже відносно недружніх країн, то це передрікали", - заявив він, виступаючи на сесії Законодавчих зборів регіону.

"Ми ж всі аплодували, ми ж всі говорили, що чудово, Крим наш. Значить, ми повинні розділити не тільки цю відповідальність, але і цю ношу, ці втрати", - підкреслив Ткачов.