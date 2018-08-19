Лукашенко назвав заяви про диктатуру в Білорусі "сміхотворними"

"Ми живемо в демократичній країні. Притому затиснуті двома демократичними блоками з заходу і сходу", - стверджує Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з новим урядом назвав заяви про диктатуру в країні сміхотворними. Він заявив, що Білорусь - це демократична країна.

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"Ми живемо в демократичній країні. Притому затиснуті двома демократичними блоками з заходу і зі сходу. На півдні у нас взагалі демократія далі нікуди. І здійснювати якусь диктатуру в Білорусі - це просто нереально. І ті, хто подібні речі заявляє, - це сміхотворно", - сказав президент Білорусі, передає його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Білорусі затримали кількох опозиційних журналістів.