Масове танго у Ватикані: сотні пар привітали Папу Римського з днем народження (фото)

Обраний у 2013 році на пост глави Римсько-католицької церкви Хорхе Маріо Бергольо став першим аргентинським папою за всю історію церкви, повідомляє BBC.

Ще до обрання Хорхе Маріо Бергольо казав, що дуже любить національний аргентинський танець - танго.

Ідея привітати папу таким незвичайним способом прийшла в голову вчителю танців, який через соціальні мережі зібрав однодумців.

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Інші бажаючі привітати Франциска принесли йому на день народження аргентинський напій мате, вітальні листівки й торт.