Масове танго у Ватикані: сотні пар привітали Папу Римського з днем народження (фото)
20:09, 17 грудня 2014Світ
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Сотні пар зтанцювали танго на площі Святого Петра в Римі, щоб відзначити 78-ий день народження Папи Римського Франциска.
REUTERS
Обраний у 2013 році на пост глави Римсько-католицької церкви Хорхе Маріо Бергольо став першим аргентинським папою за всю історію церкви, повідомляє BBC.
Ще до обрання Хорхе Маріо Бергольо казав, що дуже любить національний аргентинський танець - танго.
Ідея привітати папу таким незвичайним способом прийшла в голову вчителю танців, який через соціальні мережі зібрав однодумців.
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Інші бажаючі привітати Франциска принесли йому на день народження аргентинський напій мате, вітальні листівки й торт.
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