Жертвами снігопадів у Японії стали 5 осіб

Про це повідомляє ТАРС із посиланням на місцеву поліцію.

В результаті сильного шторму в префектурі Сімане на берег викинуло китайське риболовецьке судно, на борту якого перебували 25 людей. Частина з них були госпіталізовані з різними травмами, двоє вважаються зниклими без вести.

Найбільше від удару стихії постраждав північний острів Хоккайдо, де припинено рух 150 поїздів, а також скасовані десятки авіарейсів. В даний час припинені заняття більш ніж 960 школах, не працюють дитячі садки.

Читайте такожУ США вже десять людей стали жертвами снігової буріНа сході острова через штормові хвилі та загрозу затоплення було евакуйовано 240 жителів прибережних районів, ще 1,5 тис. осіб отримали рекомендації покинути свої будинки.

Сильні снігопади на Хоккайдо і на північному сході острова Хонсю призвели до 130 ДТП, в результаті чого 15 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Через снігові замети рух автотранспорту сильно ускладнено.

За даними національного метеорологічного управління, в префектурі Ніїгата висота сніжного покриву досягає 160 см, а на Хоккайдо за минулу добу випало 90 см опадів. Швидкість поривів вітру місцями перевищує 30 м/с.