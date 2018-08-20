Вибухи, наїзд авто і атака з ножами: у Чечні ІДІЛ влаштувала серію нападів на силовиків (фото, відео)

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за серію нападів.

У Чечні сталася серія нападів на співробітників поліції.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зокрема, невідомий чоловік, озброєний вибухівкою, атакував поліцейських в Грозному. Уточнюється, що, за деякими даними, чоловік кинув вибуховий пристрій на посту ДАІ при в'їзді в місто, однак він не вибухнув.

Відео: Vip Чечня

Після цього бойовик розігнався на машині і по черзі став збивати всіх поліцейських, які траплялися йому на шляху. Найбільше постраждали троє співробітників МВС РФ, всі вони у важкому стані.

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У машині разом з бойовиком, що атакував поліцейських в Грозному, перебував підліток. За деякими даними, нападник міг використовувати його для прикриття.

Ще один напад на співробітників поліції відбувся у чеченському місті Шалі. Двоє чоловіків, озброєних ножами, пробралися до райвідділку, після чого атакували поліцейських. Обох застрелили на місці.

Третій випадок нападу стався в Шалі – бойовик-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля поста поліції на виїзді з міста. Під час нападу на пост поліції постраждали двоє поліцейських і одна жінка - випадкова перехожа. Вогнем у відповідь один з нападників був убитий, а ще один затриманий.

Фото з місця вбивства бойовиків, які збили на машині співробітників поліції. На них— «Мерседес», яким управляли нападники:

Також в Грозному на перетині вулиць Першотравневої і Ісаєва стався ще один напад зі стріляниною на співробітників поліції. Один поліцейський був убитий.

Відео: Закон Законе

Як повідомляє видання SITE з посиланням на інформаційне агентство бойовиків ІДІЛ Amaq, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за серію нападів.

Подробиці від офіційних органів РФ поки відсутні.