У Грозному група невідомих вчинила спробу захоплення церкви, є жертви
18:33, 19 травня 2018Світ
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Внаслідок нападу було поранено одного із парафіян, у перестрілці загинули двоє поліцейських, ще двоє дістали поранення.
У Грозному група невідомих вчинила спробу захоплення церкви / фото Beria911/twitter
У столиці Чечні Грозному група невідомих вчинила спробу нападу на церкву Михаїла Архангела.
Як передає ТАСС, під час проведення спецоперації чотирьох нападників було вбито.
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Повідомляється, що група невідомих проникла до церкви Михаїла Архангела, їхньою метою було захопити парафіян. Унаслідок нападу було поранено одного із парафіян. У перестрілці загинули двоє поліцейських, ще двоє дістали поранення.
Встановлюються особи нападників, місце події оточене поліцією.
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