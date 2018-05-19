У Грозному група невідомих вчинила спробу захоплення церкви, є жертви

Внаслідок нападу було поранено одного із парафіян, у перестрілці загинули двоє поліцейських, ще двоє дістали поранення.

У столиці Чечні Грозному група невідомих вчинила спробу нападу на церкву Михаїла Архангела. Як передає ТАСС, під час проведення спецоперації чотирьох нападників було вбито. Читайте такожУ російському Грозному загорівся 12-поверховий житловий будинок Повідомляється, що група невідомих проникла до церкви Михаїла Архангела, їхньою метою було захопити парафіян. Унаслідок нападу було поранено одного із парафіян. У перестрілці загинули двоє поліцейських, ще двоє дістали поранення. Встановлюються особи нападників, місце події оточене поліцією.

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