У Грозному група невідомих вчинила спробу захоплення церкви, є жертви

18:33, 19 травня 2018
Світ
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У Грозному група невідомих вчинила спробу захоплення церкви / фото Beria911/twitter

Як передає ТАСС, під час проведення спецоперації чотирьох нападників було вбито.

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Повідомляється, що група невідомих проникла до церкви Михаїла Архангела, їхньою метою було захопити парафіян. Унаслідок нападу було поранено одного із парафіян. У перестрілці загинули двоє поліцейських, ще двоє дістали поранення.

Встановлюються особи нападників, місце події оточене поліцією.

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Теги: #Росія#Чечня#церква