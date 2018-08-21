Британія вважає Росію головною загрозою у світі і закликає ЄС підтримати "нищівні" санкції США

Світовий демократичний порядок під загрозою, і Захід має об'єднатися для боротьби з внутрішніми і зовнішніми ворогами, з-поміж яких перший - Росія під керівництвом Володимира Путіна. З таким посланням очільник британського МЗС Джеремі Хант вирушив у вівторок у свою першу поїздку до США.

Керівник британського МЗС Джеремі Хант вважає, що Росія є головною загрозою світовому устрою і закликає США і ЄС координувати санкції.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, про це він заявить у виступі у Вашингтоні в Інституті миру.

Як випливає з тексту промови, поширеної Форін-офісом перед візитом до США, Хант запропонує Євросоюзу, з якого Велика Британія виходить у березні наступного року, підтримати нові американські санкції проти Росії.

«Сьогодні Велика Британія просить своїх союзників піти далі. Ми закликаємо Європейський Союз зробити так, щоб санкції проти Росії мали всеосяжний характер, і продемонструвати, що ми дійсно стоїмо пліч-о-пліч із США», - йдеться в промові.

Британський міністр зазначив, що світовому порядку, який ґрунтується на верховенстві закону, загрожують кілька чинників.

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«По-перше, провідні держави на кшталт Росії постійно порушують усталені правила взаємодії на міжнародній арені. Така агресивна і ворожа поведінка загрожує світовому порядку і нашій безпеці. Звісно, потрібно наводити мости з Росією, але треба сказати прямо: в результаті російської зовнішньої політики, що проводиться під керівництвом президента Путіна, світ став набагато небезпечнішим», - сказано в промові.

Другою проблемою Хант назвав зсув економічного балансу на схід через відсутність яскраво вираженого бажання Китаю вбудовуватись у західну систему цінностей.

Третя загроза, на його думку, полягає в посткризовому відступі від демократії на Заході під тиском популізму, четверта - ісламський екстремізм.

Хант переконаний, що для протистояння цим загрозам демократичним країнам необхідно для початку «навести порядок у власній домівці», усунувши причини невдоволення населення падінням доходів і міграцією. А відтак відкинути розбіжності і об'єднати зусилля.

«Перш за все ми повинні відновити всю міць альянсів між країнами, які поділяють спільні цінності», - йдеться у виступі.

У зв'язку з цим Хант особливо відзначає роль НАТО.