Британія вважає Росію головною загрозою у світі і закликає ЄС підтримати "нищівні" санкції США
Керівник британського МЗС Джеремі Хант вважає, що Росія є головною загрозою світовому устрою і закликає США і ЄС координувати санкції.
Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, про це він заявить у виступі у Вашингтоні в Інституті миру.
Як випливає з тексту промови, поширеної Форін-офісом перед візитом до США, Хант запропонує Євросоюзу, з якого Велика Британія виходить у березні наступного року, підтримати нові американські санкції проти Росії.
«Сьогодні Велика Британія просить своїх союзників піти далі. Ми закликаємо Європейський Союз зробити так, щоб санкції проти Росії мали всеосяжний характер, і продемонструвати, що ми дійсно стоїмо пліч-о-пліч із США», - йдеться в промові.
Британський міністр зазначив, що світовому порядку, який ґрунтується на верховенстві закону, загрожують кілька чинників.
Читайте такожСША можуть змінити правила санкцій проти РФ - Bloomberg
«По-перше, провідні держави на кшталт Росії постійно порушують усталені правила взаємодії на міжнародній арені. Така агресивна і ворожа поведінка загрожує світовому порядку і нашій безпеці. Звісно, потрібно наводити мости з Росією, але треба сказати прямо: в результаті російської зовнішньої політики, що проводиться під керівництвом президента Путіна, світ став набагато небезпечнішим», - сказано в промові.
Другою проблемою Хант назвав зсув економічного балансу на схід через відсутність яскраво вираженого бажання Китаю вбудовуватись у західну систему цінностей.
Третя загроза, на його думку, полягає в посткризовому відступі від демократії на Заході під тиском популізму, четверта - ісламський екстремізм.
Хант переконаний, що для протистояння цим загрозам демократичним країнам необхідно для початку «навести порядок у власній домівці», усунувши причини невдоволення населення падінням доходів і міграцією. А відтак відкинути розбіжності і об'єднати зусилля.
«Перш за все ми повинні відновити всю міць альянсів між країнами, які поділяють спільні цінності», - йдеться у виступі.
У зв'язку з цим Хант особливо відзначає роль НАТО.