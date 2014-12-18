ЗМІ: Російські моряки на буксирі залишили порт Сен-Назера, де стоять "Містралі"

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Ouest France,

На сайті видання розміщено відеозапис виведення «Смольного» буксиром від причальної стінки. За інформацією журналістів, виведення корабля сталося близько 14:00 за московським часом (13:00 за Києвом). На борту «Смольного» перебували 170 осіб екіпажу та 400 моряків з числа прийомних команд для обох вертольотоносців типу «Містраль».

Читайте такожПольща може відмовитися від оборонного контракту з Францією у разі поставки "Містралів" РосіїНапередодні це ж саме видання анонсувало вихід «Смольного» 18 грудня, грунтуючись в тому числі на те, що російські моряки вже зранку середи 17 грудня активно скуповувалися товарами в місцевих магазинах.

Поставка двох вертольотоносців типу «Містраль» на сьогоднішній день є однією з ключових проблем у відносинах Росії і Франції. 25 листопада президент Франції Франсуа Олланд вирішив призупинити поставку Росії першого «Містраля» у зв'язку з російською агресією в Україні.

Французький міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан 15 грудня заявив, що Франція не продає зброю "незрозуміло кому".

Контракт на будівництво двох вертольотоносців типу «Містраль» вартістю 1,2 мільярда євро в червні 2011 року уклали «Рособоронекспорт» і французька компанія DCNS. За умовами договору термін здачі першого корабля - 1 листопада 2014-го, однак його, за погодженням сторін, можна зрушити на 30 діб без накладення штрафних санкцій.



Le Smolniy sur le départOuestFranceFR