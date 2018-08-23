Трамп відповів на слова свого екс-адвоката про доручення вчинити злочин

Напередодні колишній адвокат Трампа Майкл Коен заявив, що виплати здійснювалися з фонду передвиборного штабу за вказівкою Трампа.

Дональд Трам заявив, що не має відношення до виплат за мовчання коханкам - колишній порноакторці Стеффані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) і фотомоделі Карен Макдугал.

Про це президент США заявив в інтерв'ю FoxNews, передає РБК.

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Трамп сказав, що дізнався про виплати пізніше. "Насправді, перше, що я запитав, коли дізнався про це, чи вивели вони [гроші] з [бюджету передвиборної] кампанії, тому що це могло б бути трохи ризиковано. Але вони не вивели виплати з кампанії, це дуже важливо", - сказав Трамп.

Напередодні, 21 серпня, Майкл Коен, який був адвокатом Трампа 12 років, дав свідчення, в яких заявив, що виплати здійснювалися з фонду передвиборного штабу за вказівкою Трампа.

При цьому адвокат Коена Ленні Девіс заявляв, що "Трамп доручив [Коену] вчинити злочин, заплативши двом жінкам".

Також у вівторок суд присяжних визнав екс-голову передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення з вісімнадцяти. Західні ЗМІ - від Washington Post до Financial Times назвали цей день «найгіршим» і «небезпечно поганим» для Трампа.