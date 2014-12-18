У Непалі стався землетрус магнітудою 5,2

19:52, 18 грудня 2014
Світ
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Землетрус магнітудою 5,2 стався на сході Непалу, інформації про жертви поки немає.

/ mir24.net

Про це повідомив Індійський метеорологічний департамент, передає ТАСС.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 100 км на схід від міста Катманду, столиці Непалу. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км Поштовхи були зафіксовані о 21:02 за місцевим часом в самому Непалі і Індії, у тому числі в місті Патна, адміністративному центрі штату Біхар.

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Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.

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