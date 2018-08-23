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В Таллінні відкрили пам'ятник жертвам радянських репресій

22:53, 23 серпня 2018
Світ
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Меморіал складається з двох частин / фото twitter.com/LauriBambus

Урочиста подія відбулася у загальноєвропейський День пам'яті жертв тоталітарних режимів, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ERR.

Роботи по створенню пам'ятника почалися в грудні минулого року. У січні 2018-го естонська влада допустила, що розташований неподалік меморіал радянським морякам може бути знесений через поганий стан.

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На відкриття були запрошені понад 500 репресованих комуністичним режимом і їх близькі.

Меморіал складається з двох частин, передає dw.com. Перша називається "Шлях" та її утворюють дві чорні стіни, на яких нанесені імена загиблих естонців. У другій частині розбито сад фруктових дерев.

У заході брали участь представники керівництва країни. "Всі ці люди стали жертвами комуністичного тоталітарного режиму", - сказала президент Естонії Керсті Кальюлайд на церемонії відкриття.

Вона зазначила, що потрібно винести уроки з цих історичних подій, захищати демократію і європейські цінності.

"Тепер з'явилося місце пам'яті для всіх, чия могила не відома", - сказав міністр юстиції Урмас Рейнсалу, який також брав участь у відкритті меморіалу.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряди Естонії і Латвії заявили про намір домагатися від Росії стягнення збитків за радянську окупацію.

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Теги: #окупація#репресії#Естонія#Таллінн