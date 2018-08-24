ЗМІ розповіли, що викликало трагічну пожежу в ТЦ "Зимова вишня" у Кемерові

Фахівці виявили низку технічних проблем, викликаних неправильною реконструкцією та експлуатацією будівлі.

Пожежа в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" в Кемерові розпочався у світлодіодному світильнику, який залила тала вода з даху будівлі.

Захисний автомат, який повинен був відключити прилад, виявився несправним. Про це повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на результати експертизи електрообладнання.

На вивчення експертам "Бюро незалежних експертиз" надали кілька десятків мішків з обгорілими плафонами, фрагментами проводів, кабелів, трансформаторами. Фахівці виявили низку технічних проблем, викликаних неправильною реконструкцією та експлуатацією будівлі. За непрямими ознаками їм вдалося з'ясувати, що аварійна ситуація виникла в електропроводці, що живила світлодіодні плафони освітлення Jazzway над дитячим сухим басейном із поролоновими кубиками.

Зазначається, що через протікання даху сталося замикання. Про це свідчать і кадри з відеокамер ТРЦ - на них зафіксовано падіння якогось "продовгуватого об'єкта, що світиться".

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Кемеровські експерти ідентифікували його як гарячі краплі пластмаси, причому, на їх думку, плавилося не обплетення проводів, а полікарбонат, з якого були зроблені плафони світильників. Попереджаючи можливі сумніви, фахівці уточнили, що в самих світлодіодних пристроях напруга і струм занадто малі, щоб розплавити і підпалити пластмасу, однак до їх контактів підводяться повноцінні 220 вольт і саме це місце вважається найбільш проблемним з точки зору безпеки. Світильники були призначені для експлуатації в сухих приміщеннях, а їх буквально залило водою.

У матеріалах експертизи також говориться, що всі ланки електропроводки повинні бути захищені від короткого замикання автоматичними вимикачами, проте в ТРЦ захист не спрацював. Більш того, захист проекту багаторазово резервується застосуванням послідовно підключених автоматів різного номіналу. Проте в ТРЦ захист від надструмів з якоїсь причини не спрацював, про що свідчать ті ж відеокадри з камер зовнішнього спостереження. На них видно, що вже після початку пожежі світлодіодні лампи в стелі четвертого поверху продовжують горіти.

Фахівці вважають, що автомати в ланцюзі освітлення могли бути несправні або не встановлені. Один із обвинувачених у справі про пожежу в "Зимовій вишні" Ігор Полозіненко, вивчивши результати експертизи, опублікував відкритого листа, у якому заявляє про необхідність притягнути до кримінальної відповідальності чиновників, які затвердили проект реконструкції будівлі.

Нагадаємо, 25 березня в ТРЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово сталася велика пожежа. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.