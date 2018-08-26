Трампу відмовили в запрошенні відвідати похорон Маккейна

При цьому колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама, Джордж Буш — молодший запрошені на похорон — їм запропонували виголосити промову під час церемонії.

Сім'я покійного сенатора Джона Маккейна не хоче бачити президента США Дональда Трампа на похоронній церемонії. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох друзів сім'ї Маккейна.

За даними телеканалу, Маккейн готував свою похоронну церемонію протягом минулого року і його сім'я неодноразово заявляла, що на ній не хочуть бачити Трампа. Джерела CNN підтвердили, що позиція родини сенатора залишається незмінною.

При цьому колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама, Джордж Буш — молодший запрошені на похорон — їм запропонували виголосити промову під час церемонії.

Раніше Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю Маккейна.