Президент Молдови відреагував на протести у столиці

Раніше на мітингу опозиції в Кишиневі протестувальники ухвалили прокламацію загальних зборів громадян і висунули ряд вимог.

Президент Молдови Ігор Додон відреагував на протести, які відбулися в Кишиневі. Про це він написав у своєму фейсбуці.

За його словами, такі протести небезпечні для країни.

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«Те, що зробили партії на площі Великого Національного зібрання — це ганьба для демократії, і дуже сумно, що це відбувається напередодні Дня незалежності. Ніхто не має морального права використовувати людей для маневрів у своїх політичних інтересах», — написав Додон.

За словами президента, «дуже небезпечно», що вся ця ненависть і хаос з вулиць може потрапити в парламент.

Раніше на мітингу опозиції в Кишиневі протестувальники ухвалили прокламацію загальних зборів громадян і висунули ряд вимог.