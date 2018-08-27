Президент Молдови відреагував на протести у столиці
09:30, 27 серпня 2018Світ
177 1
Раніше на мітингу опозиції в Кишиневі протестувальники ухвалили прокламацію загальних зборів громадян і висунули ряд вимог.
REUTERS
Президент Молдови Ігор Додон відреагував на протести, які відбулися в Кишиневі. Про це він написав у своєму фейсбуці.
За його словами, такі протести небезпечні для країни.
Читайте такожМасові протести в Молдові: в центрі Кишинева прихильники опозиції встановлюють намети (фото, відео)
«Те, що зробили партії на площі Великого Національного зібрання — це ганьба для демократії, і дуже сумно, що це відбувається напередодні Дня незалежності. Ніхто не має морального права використовувати людей для маневрів у своїх політичних інтересах», — написав Додон.
За словами президента, «дуже небезпечно», що вся ця ненависть і хаос з вулиць може потрапити в парламент.
Раніше на мітингу опозиції в Кишиневі протестувальники ухвалили прокламацію загальних зборів громадян і висунули ряд вимог.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter