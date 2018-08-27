Трампа розкритикували за твіт із співчуттями сім'ї Маккейна

Трамп не знайшов слів, щоб добре відгукнутися про померлого сенатора, за що був розкритикований.

Хоча сенатор Джон Маккейн і президент США Дональд Трамп були однопартійцями, між ними кілька років відбувалося запекле суперництво. Маккейн був одним із найзапекліших критиків Трампа з самого початку президентського терміну останнього.

Як пише Бі-бі-сі, Трамп не залишався в боргу: якось він публічно засумнівався в тому, що військове минуле Маккейна, який потрапив у полон під час В'єтнамської війни, дійсно таке вже й героїчне.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Відразу після смерті Маккейна Трамп написав пост у Twitter зі співчуттями його родині, але навіть у ньому не знайшов слів, щоб добре відгукнутися про померлого сенатора, за що був розкритикований.

"Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Ви в наших серцях, ми молимося за вас", - написав Трамп.

Заяви попередників Трампа, Барака Обами і Джорджа Буша-молодшого контрастували з коротким твітом Трампа.

Маккейн багато років займався в Сенаті міжнародними справами, а в останні роки очолив впливовий комітет Сенату з питань збройних сил.

Він виступав за збереження присутності американських військ за кордоном, і не дивно, що йому не подобалися постійні похвали Трампа на адресу російського лідера Володимира Путіна.

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Коли Путін у березні 2018 року був обраний на черговий президентський термін, Маккейн різко розкритикував президента США за те, що той привітав "диктатора".

"Президент США лідер вільного світу не вітає диктаторів з перемогою на нечесних виборах", - сказав він.

Маккейн критикував Трампа і після того, як президент, зустрівшись з Путіним у Гельсінкі, заявив, що всупереч думці своїх спецслужб вірить його запевненням, що Росія не втручалася у вибори в США.

Маккейн назвав зустріч "одним із найганебніших виступів американського президента" на своїй пам'яті.

"Шкода, заподіяна наївністю, егоїзмом, помилковими порівняннями і симпатією Трампа до автократів, важко оцінити", - написав він у заяві. "Але очевидно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою".

Як повідомляв УНІАН, вдова Маккейна може зайняти його крісло в сенаті.